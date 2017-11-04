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Український паралімпієць став призером чемпіонату Європи з бочче

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вдалим дебютом для збірної команди України з бочче став чемпіонат Європи, що проходив з 25 жовтня по 2 листопада у місті Павоа (Португалія). Про це інформує НКСІУ, передає УНН.

Команду України гідно представили два спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату: Мороз Андрій (клас ВС2) та Колінько Артем (клас ВС4).

Спортсмени продемонстрували гарну гру у своїх підгрупах: Колінько Артем вийшов до 1/8 фіналу з першого місця у підгрупі, а Мороз Андрій з другого місця відповідно. У 1/8 фіналу Мороз Андрій поступився своєму супротивнику одним балом та залишився на 9 сходинці рейтингу. А Колінько показав блискавичний результат для збірної команди України з бочча та завоював першу в історії України бронзову медаль на чемпіонаті Європи.

Додамо також, у континентальному чемпіонаті взяло участь більш ніж 100 спортсменів з 22 країн Європи.

Довідка УНН: бочче - спортивна гра на точність, яка належить до родини ігор з м'ячем, близька до боулінгу, петанку та боулзу, що мають спільні витоки в античних іграх поширених на території Римської імперії.

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