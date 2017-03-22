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Украинский онколог прокомментировал намерения итальянских врачей лечить рак во сне

Украинский онколог прокомментировал намерения итальянских врачей лечить рак во сне

Киев • УНН

 • 15148 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Медицина не стоит на месте, и украинские клиники, конечно, готовы внедрять новейшие технологии в лечении онкологических заболеваний, но только те, которые пройдут весь цикл проверок и тестов и докажут свою эффективность. Об этом в комментарии УНН рассказал врач, лучевой терапевт, заведующий департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олег Ярмак, комментируя намерения итальянских онкологов лечить рак во сне.

По словам врача, в отличие от утверждения итальянских ученых о якобы пользе от лечения рака во сне, сегодня ученые и практики исследуют противоположный подход – человек должен быть активным.

"На сегодня в научных кругах относительно подходов лечения рака используется противоположный подход. Так, к примеру, более активное действие химиопрепаратов во время лечения онкологии наблюдается в случае ускорения обмена веществ в результате перенасыщения организма кислородом. Это, в свою очередь, улучшает действие и скорость усвоения препаратов. Однако, медицина не стоит на месте. Медицинский центр "Клиника Спиженко" готов внедрять новейшие технологии. Но речь идет только о тех технологиях, которые пройдут весь цикл проверок и тестов, и докажут свою эффективность", - подчеркнул он.

Напомним, итальянские онкологи выяснили, что если ввести человека в состояние "спячки" и снизить температуру тела, лечение рака может быть более эффективным.

 

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