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Український онколог прокоментував наміри італійських лікарів лікувати рак уві сні

Український онколог прокоментував наміри італійських лікарів лікувати рак уві сні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Медицина не стоїть на місці, і українські клініки, звичайно, готові впроваджувати найновіші технології у лікуванні онкологічних захворювань, однак лише ті, які пройдуть весь цикл перевірок і тестів та доведуть свою ефективність. Про це у коментарі УНН розповів лікар, променевий терапевт, завідуючий департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олег Ярмак, коментуючи наміри італійських онкологів лікувати рак уві сні.

За словами лікаря, на відміну від твердження італійських вчених щодо начебто користі від лікування раку уві сні, сьогодні науковці і практики досліджується протилежний підхід – людина маю бути активною.

"На сьогодні у наукових колах щодо підходів лікування раку використовується протилежний підхід. Так, до прикладу, більш активна дія хіміопрепаратів під час лікування онкології спостерігається у разі прискорення обміну речовин через перенасичення організму киснем. Це, у свою чергу, покращую дію та швидкість засвоєння препаратів. Проте, медицина не стоїть на місці. Медичний центр "Клініка Спіженко" готовий впроваджувати найновіші технології. Але йдеться тільки про ті найновіші технології, які пройдуть весь цикл перевірок і тестів, та доведуть свою ефективність", - наголосив він.

Нагадаємо, італійські онкологи з'ясували, що якщо ввести людину в стан “сплячки” і знизити температуру тіла, лікування раку може бути більш ефективним.

 

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