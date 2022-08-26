Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 9300 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 34565 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87381 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122509 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121657 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271612 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134076 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122435 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374312 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84086 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 7432 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12415 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 32289 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7886 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 9206 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271612 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295644 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374312 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350444 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396900 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78585 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112319 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131828 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171051 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80243 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому

Киев • УНН

 • 754972 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который сейчас находится в Австрии, загрузил себе 7 тысяч тонн одесского аммиака и держит их в вагонах на территории своего предприятия “Азот” в Черкассах. А все для того, чтобы продать этот аммиак и выплатить свои долги перед российским Газпромом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный источник.

Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому

Детали

Аммиак, который Фирташ забрал себе, не заплатив за это ни копейки, по факту принадлежит стране-агрессору. Именно этот аммиак россия транспортировала через Украину по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса” в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в г. Южный, где он загружался в танкеры и перевозился за границу. Оператором российской части является “Трансамиак”, украинский – “Укрхимтрансамиак”.

В то же время с 24 февраля транзит аммиака поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины.

Фирташ, используя такую ​​ситуацию, как сообщил УНН собственный источник, унес часть аммиака себе.

Цитата

“Ему (Фирташ, – ред.) сказали: берешь аммиак, сколько нужно отгружаешь себе, а потом – разберемся и как-нибудь рассчитаешься с нами”, – прокомментировал эту ситуацию собеседник УНН.

По информации источника, аммиак Фирташа по факту “застрял” в Украине, как и весь остальной, который находится сейчас на хранении – а это около 40 тысяч тонн. По факту он весь до сих пор принадлежит россии, а Украина до полномасштабного вторжения была лишь перевалочным пунктом, за что получала в среднем 1,6 миллиарда гривен в год.

“Мы не можем сейчас взять и продать российский аммиак, для этого его нужно арестовать и национализировать, во-первых. А во-вторых – что делать с 7 тысячами тонн, которые по факту рейдернул с разрешения высокопоставленных чиновников Фирташ? Отдать ему и ждать деньги с реализации, которые тот не факт, что вернет?” – рассказал собеседник УНН.

Отвечать на вопрос, кто именно из руководства государства разрешил Фирташу забрать этот аммиак собеседник отказался. Однако подчеркнул – к этому может быть причастен нынешний и.о. главы правления АО “Одесского припортового завода” Юрий Ковальский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04