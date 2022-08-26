Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому

Детали

Аммиак, который Фирташ забрал себе, не заплатив за это ни копейки, по факту принадлежит стране-агрессору. Именно этот аммиак россия транспортировала через Украину по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса” в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в г. Южный, где он загружался в танкеры и перевозился за границу. Оператором российской части является “Трансамиак”, украинский – “Укрхимтрансамиак”.

В то же время с 24 февраля транзит аммиака поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины.

Фирташ, используя такую ​​ситуацию, как сообщил УНН собственный источник, унес часть аммиака себе.

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“Ему (Фирташ, – ред.) сказали: берешь аммиак, сколько нужно отгружаешь себе, а потом – разберемся и как-нибудь рассчитаешься с нами”, – прокомментировал эту ситуацию собеседник УНН.

По информации источника, аммиак Фирташа по факту “застрял” в Украине, как и весь остальной, который находится сейчас на хранении – а это около 40 тысяч тонн. По факту он весь до сих пор принадлежит россии, а Украина до полномасштабного вторжения была лишь перевалочным пунктом, за что получала в среднем 1,6 миллиарда гривен в год.

“Мы не можем сейчас взять и продать российский аммиак, для этого его нужно арестовать и национализировать, во-первых. А во-вторых – что делать с 7 тысячами тонн, которые по факту рейдернул с разрешения высокопоставленных чиновников Фирташ? Отдать ему и ждать деньги с реализации, которые тот не факт, что вернет?” – рассказал собеседник УНН.

Отвечать на вопрос, кто именно из руководства государства разрешил Фирташу забрать этот аммиак собеседник отказался. Однако подчеркнул – к этому может быть причастен нынешний и.о. главы правления АО “Одесского припортового завода” Юрий Ковальский.