Украинский олигарх Фирташ бросил глаз на одесский аммиак, чтобы выплатить свои долги российскому Газпрому
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который сейчас находится в Австрии, загрузил себе 7 тысяч тонн одесского аммиака и держит их в вагонах на территории своего предприятия “Азот” в Черкассах. А все для того, чтобы продать этот аммиак и выплатить свои долги перед российским Газпромом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный источник.
Детали
Аммиак, который Фирташ забрал себе, не заплатив за это ни копейки, по факту принадлежит стране-агрессору. Именно этот аммиак россия транспортировала через Украину по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса” в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в г. Южный, где он загружался в танкеры и перевозился за границу. Оператором российской части является “Трансамиак”, украинский – “Укрхимтрансамиак”.
В то же время с 24 февраля транзит аммиака поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины.
Фирташ, используя такую ситуацию, как сообщил УНН собственный источник, унес часть аммиака себе.
Цитата
“Ему (Фирташ, – ред.) сказали: берешь аммиак, сколько нужно отгружаешь себе, а потом – разберемся и как-нибудь рассчитаешься с нами”, – прокомментировал эту ситуацию собеседник УНН.
По информации источника, аммиак Фирташа по факту “застрял” в Украине, как и весь остальной, который находится сейчас на хранении – а это около 40 тысяч тонн. По факту он весь до сих пор принадлежит россии, а Украина до полномасштабного вторжения была лишь перевалочным пунктом, за что получала в среднем 1,6 миллиарда гривен в год.
“Мы не можем сейчас взять и продать российский аммиак, для этого его нужно арестовать и национализировать, во-первых. А во-вторых – что делать с 7 тысячами тонн, которые по факту рейдернул с разрешения высокопоставленных чиновников Фирташ? Отдать ему и ждать деньги с реализации, которые тот не факт, что вернет?” – рассказал собеседник УНН.
Отвечать на вопрос, кто именно из руководства государства разрешил Фирташу забрать этот аммиак собеседник отказался. Однако подчеркнул – к этому может быть причастен нынешний и.о. главы правления АО “Одесского припортового завода” Юрий Ковальский.