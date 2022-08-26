Український олігарх Фірташ кинув око на одеський аміак, аби виплатити свої борги російському Газпрому

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Аміак, який Фірташ забрав собі, не заплативши за це ні копійки, по факту належить країні-агресору. Саме цей аміак росія транспортувала через Україну по аміакопроводу “Тольятті-Одеса” до Одеського припортового заводу (ОПЗ) у м. Южне, де він завантажувався в танкери та перевозився за кордон. Оператором російської частини є “Трансаміак”, української – “Укрхімтрансаміак”.

Водночас з 24 лютого транзит аміаку поставлено на паузу, але частина російського аміаку й досі перебуває на складах України.

Фірташ, використовуючи таку ситуацію, як повідомило УНН власне джерело, забрав частину аміаку собі.

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“Йому (Фірташу, – ред.) сказали: береш аміак, скільки потрібно відвантажуєш собі, а потім – розберемося і якось розрахуєшся з нами”, – прокоментував цю ситуацію співрозмовник УНН.

За інформацією джерела, аміак Фірташа по факту “застряг” в Україні, як і весь інший, який перебуває зараз на зберіганні – а це близько 40 тисяч тонн. Бо по факту він весь й досі належить росії, а Україна до повномасштабного вторгнення була лише перевалочним пунктом, за що отримувала в середньому 1,6 мільярда гривень на рік.

“Ми не можемо зараз взяти і продати російський аміак, для цього його треба арештувати та націоналізувати, по-перше. А по-друге - що робити з 7 тисячами тонн, які по факту рейдернув з дозволу високопоставлених чиновників Фірташ? Віддати йому та очікувати гроші з реалізації, які той не факт, що поверне?” – розповів співрозмовник УНН.

Відповідати на питання хто саме з керівництва держави дозволив Фірташу забрати цей аміак співрозмовник відмовився. Однак підкреслив - до цього може бути причетним нинішній т.в.о. голови правління АТ “Одеського припортового заводу” Юрій Ковальський.