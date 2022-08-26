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Український олігарх Фірташ кинув око на одеський аміак, аби виплатити свої борги російському Газпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Український олігарх Дмитро Фірташ, який наразі перебуває в Австрії, завантажив собі 7 тисяч тонн одеського аміаку та тримає їх у вагонах на території свого підприємства “Азот” у Черкасах. А все для того, аби продати цей аміак та виплатити свої борги перед російським Газпромом. Про це повідомляє УНН із посиланням на власне джерело.

Український олігарх Фірташ кинув око на одеський аміак, аби виплатити свої борги російському Газпрому

Деталі

Аміак, який Фірташ забрав собі, не заплативши за це ні копійки, по факту належить країні-агресору. Саме цей аміак росія транспортувала через Україну по аміакопроводу “Тольятті-Одеса” до Одеського припортового заводу (ОПЗ) у м. Южне, де він завантажувався в танкери та перевозився за кордон. Оператором російської частини є “Трансаміак”, української – “Укрхімтрансаміак”.

Водночас з 24 лютого транзит аміаку поставлено на паузу, але частина російського аміаку й досі перебуває на складах України.

Фірташ, використовуючи таку ситуацію, як повідомило УНН власне джерело, забрав частину аміаку собі.

Цитата

“Йому (Фірташу, – ред.) сказали: береш аміак, скільки потрібно відвантажуєш собі, а потім – розберемося і якось розрахуєшся з нами”, – прокоментував цю ситуацію співрозмовник УНН.

За інформацією джерела, аміак Фірташа по факту “застряг” в Україні, як і весь інший, який перебуває зараз на зберіганні – а це близько 40 тисяч тонн. Бо по факту він весь й досі належить росії, а Україна до повномасштабного вторгнення була лише перевалочним пунктом, за що отримувала в середньому 1,6 мільярда гривень на рік.

“Ми не можемо зараз взяти і продати російський аміак, для цього його треба арештувати та націоналізувати, по-перше. А по-друге - що робити з 7 тисячами тонн, які по факту рейдернув з дозволу високопоставлених чиновників Фірташ? Віддати йому та очікувати гроші з реалізації, які той не факт, що поверне?” – розповів співрозмовник УНН.

Відповідати на питання хто саме з керівництва держави дозволив Фірташу забрати цей аміак співрозмовник відмовився. Однак підкреслив - до цього може бути причетним нинішній т.в.о. голови правління АТ “Одеського припортового заводу” Юрій Ковальський.

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