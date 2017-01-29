Украинский нападающий Ф.Будкивский продолжит карьеру в России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Форвард "Шахтера" и сборной Украины Филипп Будкивский на правах аренды продолжит свою карьеру в российском "Анжи" из Махачкалы, сообщает официальный сайт горняков, передает УНН.
"24-летний украинец уже выступал в Махачкале осенью, но потом вернулся в" Шахтер ", чтобы попытаться закрепиться в основе" горняков ". Паулу Фонсеци он не подошел, поэтому снова поехал в аренду в " Анжи " до конца сезона", - сообщают на сайте "Шахтера".
В составе махачкалинцев Ф.Будкивский будет играть до конца сезона.
Напомним, Ф.Будкивский надеется остаться в "Шахтере" на вторую часть сезона .
Как сообщал УНН, Ф.Будкивский не поехал на второй подготовительный сбор в Португалию.