Український нападник П.Будківський продовжить кар’єру у Росії

"24-річний українець вже виступав у Махачкалі восени, та потім повернувся у "Шахтар", щоб спробувати закріпитися в основі "гірників". Паулу Фонсеці він не підійшов, тож знову поїхав в оренду в "Анжи" до завершення сезону", - повідомляють на сайті "Шахтаря".

У складі махачкалинців Будківський гратиме до кінця сезону.

Нагадаємо, П.Будківський сподівається залишитися в "Шахтарі" на другу частину сезону.

Як повідомляв УНН, П.Будківський не поїхав на другий підготовчий збір до Португалії.