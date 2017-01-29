Український нападник П.Будківський продовжить кар’єру у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Форвард “Шахтаря” та збірної України Пилип Будківський на правах оренди продовжить свою кар’єру у російському “Анжи” із Махачкали, повідомляє офіційний сайт гірників, передає УНН.
"24-річний українець вже виступав у Махачкалі восени, та потім повернувся у "Шахтар", щоб спробувати закріпитися в основі "гірників". Паулу Фонсеці він не підійшов, тож знову поїхав в оренду в "Анжи" до завершення сезону", - повідомляють на сайті "Шахтаря".
У складі махачкалинців Будківський гратиме до кінця сезону.
Нагадаємо, П.Будківський сподівається залишитися в "Шахтарі" на другу частину сезону.
Як повідомляв УНН, П.Будківський не поїхав на другий підготовчий збір до Португалії.