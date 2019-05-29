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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 72013 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121937 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111337 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130190 просмотра

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Украинский легкоатлет победил на соревнованиях в Чехии

Украинский легкоатлет победил на соревнованиях в Чехии

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Чешский город Турнов принимал международные легкоатлетические соревнования "Memoriál Ludvíka Daňka" среди участников которого были и украинцы, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Денис Нечипоренко начал международный сезон с победы на дистанции 400 метров с барьерами (50,80 с). Финишную линию украинец пересек в 1,45 секундах впереди соперников.

Наталья Ручкивська была третьей в беге на 100 метров (12,22 с), а Мария Мокрова стала в этой дисциплине пятой (12,30 с).

Отметим также, Роман Кокошко стал четвертым по толканию ядра (17,86 м), а Александра Левченко (5,79 м) и Татьяна Головчук (5,75 м) заняли четвертое и пятое места по прыжкам в длину.

Напомним, что в прошлом году Нечипоренко занял вторую строчку в Турнове.

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