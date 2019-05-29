Украинский легкоатлет победил на соревнованиях в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Чешский город Турнов принимал международные легкоатлетические соревнования "Memoriál Ludvíka Daňka" среди участников которого были и украинцы, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Денис Нечипоренко начал международный сезон с победы на дистанции 400 метров с барьерами (50,80 с). Финишную линию украинец пересек в 1,45 секундах впереди соперников.
Наталья Ручкивська была третьей в беге на 100 метров (12,22 с), а Мария Мокрова стала в этой дисциплине пятой (12,30 с).
Отметим также, Роман Кокошко стал четвертым по толканию ядра (17,86 м), а Александра Левченко (5,79 м) и Татьяна Головчук (5,75 м) заняли четвертое и пятое места по прыжкам в длину.
Напомним, что в прошлом году Нечипоренко занял вторую строчку в Турнове.