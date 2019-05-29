Український легкоатлет тріумфував на змаганнях у Чехії

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Чеське місто Турнов приймало міжнародні легкоатлетичні змагання "Memoriál Ludvíka Daňka" серед учасників якого були й українці, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.

Денис Нечипоренко розпочав міжнародний сезон з перемоги на дистанції 400 метрів з бар’єрами (50,80 с). Фінішну лінію українець перетнув у 1,45 секундах попереду суперників.

Наталія Ручківська була третьою з бігу на 100 метрів (12,22 с), а Марія Мокрова стала у цій дисципліні п’ятою (12,30 с).

Відзначимо також, Роман Кокошко став четвертим зі штовхання ядра (17,86 м), а Олександра Левченко (5,79 м) і Тетяна Головчук (5,75 м) посіли четверте і п’яте місця зі стрибків у довжину.

Нагадаємо, що минулого року Нечипоренко посів другий рядок в Турнові. 

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