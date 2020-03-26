Украинский легионер НБА сравнил выступления за "Сакраменто" и "Атланту"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88961 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103306 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102506 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110667 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100044 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104687 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106501 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинский легионер НБА сравнил выступления за "Сакраменто" и "Атланту"

Украинский легионер НБА сравнил выступления за "Сакраменто" и "Атланту"

Киев  •  УНН

 • 12487 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень, который текущий сезон начинал в составе "Атланты", а в этом году перешел в "Сакраменто" - сравнил выступления за два клуба. Слова спортсмена приводит NBC, передает УНН.

По словам Алексея, такой исход стал для него приятной неожиданностью, играть за "Кингз" оказалось легче и интереснее.

"Обмен в Сакраменто стал приятной неожиданностью. Мы побеждали, я делал свой вклад. В "Кингз" был другой настрой - команда боролась за восьмое место в конференции. В "Атланте" было гораздо труднее играть, понимая, что не попадаешь в плей-офф. Ты выходишь на площадку и видишь, что игроки думают о статистике и о себе. В "Сакраменто" все сосредоточены на победе и интересах команды. Ребята не думали о личных статистические достижения. Все значительно усерднее выкладывались. И поэтому играть было легче", - отметил украинский центровой.

Напомним, что сейчас сезон в НБА остановлен из-за пандемии коронавируса.

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