Украинский легионер НБА сравнил выступления за "Сакраменто" и "Атланту"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень, который текущий сезон начинал в составе "Атланты", а в этом году перешел в "Сакраменто" - сравнил выступления за два клуба. Слова спортсмена приводит NBC, передает УНН.
По словам Алексея, такой исход стал для него приятной неожиданностью, играть за "Кингз" оказалось легче и интереснее.
"Обмен в Сакраменто стал приятной неожиданностью. Мы побеждали, я делал свой вклад. В "Кингз" был другой настрой - команда боролась за восьмое место в конференции. В "Атланте" было гораздо труднее играть, понимая, что не попадаешь в плей-офф. Ты выходишь на площадку и видишь, что игроки думают о статистике и о себе. В "Сакраменто" все сосредоточены на победе и интересах команды. Ребята не думали о личных статистические достижения. Все значительно усерднее выкладывались. И поэтому играть было легче", - отметил украинский центровой.
Напомним, что сейчас сезон в НБА остановлен из-за пандемии коронавируса.