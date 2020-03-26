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Український легіонер НБА порівняв виступи за "Сакраменто" та "Атланту"

Київ • УНН

 • 12490 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень, який поточний сезон починав у складі “Атланти”, а в цьому році перейшов в “Сакраменто” — порівняв виступи за два клуби. Слова спортсмена приводить NBC, передає УНН.

За словами Олексія, такий перебіг став для нього приємною несподіванкою, грати за “Кінгз” виявилося легше та цікавіше.

“Обмін у Сакраменто став приємною несподіванкою. Ми перемагали, я робив свій внесок. В „Кінгз“ був інший настрій — команда боролася за восьме місце в конференції. У „Атланті“ було значно важче грати, розуміючи, що не потрапляєш в плей-оф. Ти виходиш на майданчик і бачиш, що гравці думають про статистику та про себе. У „Сакраменто“ всі зосереджувалися на перемозі та інтересах команди. Хлопці не думали про особисті статистичні здобутки. Усі значно старанніше викладалися. І через це грати було легше”, — зазначив український центровий.

Нагадаємо, що наразі сезон в НБА зупинено через пандемію коронавірусу.

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