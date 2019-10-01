Украинской курятине прогнозируют успех в Китае – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Крупнейший производитель курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка может стать выгодополучателем от нехватки мяса в Китае. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
На фоне распространения африканской чумы свиней (АЧС) Китай ощущает острую нехватку в свинине. Спрос китайцев растет на другие виды животного белка, в частности — мясо птицы, экспортировать которую готова Украина в случае открытия китайского рынка.
Сейчас этот вопрос обсуждается между двумя странами на правительственном уровне. Ожидается, что соглашение будет достигнуто уже до конца текущего года.
Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт", также надеется на скорейшее открытие рынка.
"Китай начнет потреблять все больше и больше курятины", - прогнозирует собственник компании Юрий Косюк.
Напоминается, что Косюк основал МХП более 20 лет назад. Его компания – лидер по производству курятины в Украине и ведущий поставщик украинской курятины на международные рынки.
За последние 5 лет, не без участия МХП, Украина трансформировалась с импортера в экспортера курятины.
По данным правительства США, экспорт птицы из Украины удвоился с 2015 года, и, согласно прогнозам, в этом году страна отгрузит около 350 тысяч тонн. Сегодня Украина занимает седьмое место в мире по экспорту.
Напомним, в этом году Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным производителям существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу. Инициативу ЕК международное издание POLITICO также связывает с Косюком.