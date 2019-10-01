Українській курятині прогнозують успіх у Китаї – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Найбільший виробник курятини в Україні, компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка може стати вигодонабувачем від нестачі м'яса в Китаї. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
На тлі поширення африканської чуми свиней (АЧС) Китай відчуває гостру нестачу у свинині. Попит китайців зростає на інші види тваринного білка, зокрема - м'ясо птиці, експортувати яку готова Україна в разі відкриття китайського ринку.
Зараз це питання обговорюється між двома країнами на урядовому рівні. Очікується, що угода буде досягнута вже до кінця поточного року.
Найбільший виробник та експортер курятини в Україні, компанія "Миронівський хлібопродукт", також сподівається на якнайшвидше відкриття ринку.
"Китай почне споживати все більше і більше курятини", - прогнозує власник компанії Юрій Косюк.
Нагадується, що Косюк заснував МХП більше 20 років тому. Його компанія - лідер з виробництва курятини в Україні і провідний постачальник української курятини на міжнародні ринки.
За останні 5 років, не без участі МХП, Україна трансформувалася з імпортера на експортера курятини.
За даними уряду США, експорт птиці з України подвоївся з 2015 року, і, згідно з прогнозами, цього року країна відвантажить близько 350 тисяч тонн. Сьогодні Україна посідає сьоме місце у світі з експорту.
Нагадаємо, в цьому році Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн на рік, що дозволить вітчизняним виробникам істотно наростити поставки м'яса птиці в Європу. Ініціативу ЄК міжнародне видання POLITICO також пов'язує з Косюком.