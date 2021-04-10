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Украинский культурный фонд закупил туалетную бумагу. За каждую упаковку дал двойную цену

Украинский культурный фонд закупил туалетную бумагу. За каждую упаковку дал двойную цену

Киев  •  УНН

 • 33305 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинский культурный фонд в прошлом году приобрел туалетной бумаги и бумажных салфеток на 48 900 гривен. Что интересно, цены оптовой закупки оказались выше розничной цены, передает УНН. По данным Рrozorro тендер Украинский культурный фонд объявил в сентябре 2020 года.

Речь шла о двух позициях:

“Туалетная бумага Origami Horeca 55 м двухслойный 6 шт” — 180 штук;

“Бумажные полотенца Origami Horeca однослойные 250 шт” — 200 штук.

Победа в тендере досталась ООО “Солаб”. Предприятие предложило поставить обе позиции по 48,9 тыс. гривен.

Если остановиться на каждой позиции, то в договоре указано, что стоимость 180 упаковок туалетной бумаги составляет 41,7 тыс. гривен, а стоимость 200 упаковок бумажных полотенец — 7,2 тыс. гривен.

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УНН решил сравнить цены оптовой закупки Украинского культурного фонда с розничными ценами, которые предлагают различные торговые сети.

Поэтому за упаковку “Туалетная бумага Origami Horeca 55 м двухслойный 6 шт” просят 117,6 гривен, а за “Бумажные полотенца Origami Horeca однослойные 250 шт” — 27 гривен.

А теперь вернемся к оптовой закупки, где указано, что упаковка туалетной бумаги стоит 232 гривны, а упаковка салфеток — 36 гривен.

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