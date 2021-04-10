Український культурний фонд закупив туалетний папір. За кожну упаковку дав подвійну ціну

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Київ • УНН

 • 33311 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Український культурний фонд у минулому році придбав туалетного паперу та паперових серветок на 48,9 тисяч гривень. Що цікаво, ціни оптової закупки виявились вищими за роздрібні ціни, передає УНН. За даними Рrozorro, тендер Український культурний фонд оголосив у вересні 2020 року.

Йшлося про дві позиції:

“Туалетний папір Origami Horeca 55 м двошаровий 6 шт” — 180 штук;

“Паперові рушники Origami Horeca одношарові 250 шт” — 200 штук.

Перемога у тендері дісталась ТОВ “Солаб”. Підприємство запропонувало поставити обидві позиції за 48,9 тис. гривень.

Якщо зупинитись на кожній позиції, то у договорі вказано, що вартість 180 упаковок туалетного паперу становить 41,7 тис. гривень, а вартість 200 упаковок паперових рушників — 7,2 тис. гривень.

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УНН вирішив порівняти ціни оптової закупівлі Українського культурного фонду із роздрібними цінами, які пропонують різні торгівельні мережі.

Тож за упаковку “Туалетний папір Origami Horeca 55 м двошаровий 6 шт” просять 117,6 гривень, а за “Паперові рушники Origami Horeca одношарові 250 шт” — 27 гривень.

А тепер повернемось до оптової закупівлі, де вказано, що упаковка туалетного паперу вартує 232 гривні, а упаковка серветок — 36 гривень.

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