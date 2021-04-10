Український культурний фонд закупив туалетний папір. За кожну упаковку дав подвійну ціну

Йшлося про дві позиції:

“Туалетний папір Origami Horeca 55 м двошаровий 6 шт” — 180 штук;

“Паперові рушники Origami Horeca одношарові 250 шт” — 200 штук.

Перемога у тендері дісталась ТОВ “Солаб”. Підприємство запропонувало поставити обидві позиції за 48,9 тис. гривень.

Якщо зупинитись на кожній позиції, то у договорі вказано, що вартість 180 упаковок туалетного паперу становить 41,7 тис. гривень, а вартість 200 упаковок паперових рушників — 7,2 тис. гривень.

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УНН вирішив порівняти ціни оптової закупівлі Українського культурного фонду із роздрібними цінами, які пропонують різні торгівельні мережі.

Тож за упаковку “Туалетний папір Origami Horeca 55 м двошаровий 6 шт” просять 117,6 гривень, а за “Паперові рушники Origami Horeca одношарові 250 шт” — 27 гривень.

А тепер повернемось до оптової закупівлі, де вказано, що упаковка туалетного паперу вартує 232 гривні, а упаковка серветок — 36 гривень.