Украинский футболист вошел в символическую сборную тура испанского чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинский защитник ФК “Луго” Василий Кравец попал в символическую сборную тура испанской Сегунды по версии Marca, передает УНН.
Портной сыграл 72 минуты против “Альбасете” Романа Зозули (1:0), а испанское издание охарактеризовало его игру как замечательный спектакль.
Примечательно, что это была дебютная появление в заявке и старте после возвращения в “Луго” (на правах аренды). Ранее он выступал в Примере за “Леганес”.
Добавим, что также в символическую сборную попали по два игрока с “Депортиво”, “Нумансии”, “Луго”, “Альмерии”, а также по одному от “Эльче”, “Фуэнлабрада”.