Український футболіст увійшов в символічну збірну туру іспанського чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Український захисник ФК “Луго” Василь Кравець потрапив в символічну збірну туру іспанської Сегунди за версією Marca, передає УНН.
Кравець зіграв 72 хвилини проти “Альбасете” Романа Зозулі (1:0), а іспанське видання охарактеризувало його гру як чудовий спектакль.
Примітно, що це була дебютна поява в заявці і старті після повернення в “Луго” (на правах оренди). Раніше він виступав в Прімері за “Леганес”.
Додамо, що також до символічної збірної потрапили по два гравці з “Депортіво”, “Нумансії”, “Луго”, “Альмерії”, а також по одному від “Ельче”, “Фуенлабради”.