Украинский футболист попал в символическую сборную недели чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинскому полузащитнику Роману Безусу нашлось место в символической сборной тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на "VP", "Sport/Foot Magazine" и "Voetbal Flitsen".
Подробности
"Гент" с Безусом в составе на выезде разгромил "Генк" в игре 12-го тура (3:0). Украинец был одним из лучших в этом поединке и внес ощутимый вклад в победу своей команды, реализовав на 60-й минуте пенальти, после чего счет стал 2:0. Через 19 минут "Гент" забил третий мяч в ворота соперника и установил окончательный счет.
Примечательно, что в этом сезоне Безус сыграл 12 матчей за "Гент", забил 2 мяча и отдал столько же результативных ремней.
Контекст
Тренер ФК "Гент" раскрыл главную проблему украинского полузащитника.