Український футболіст потрапив до символічної збірної тижня чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українському півзахиснику Роману Безусу знайшлося місце в символічній збірній туру чемпіонату Бельгії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на видання "VP", "Sport/Foot Magazine" та "Voetbal Flitsen".
Деталі
"Гент" із Безусом у складі на виїзді розгромив "Генк" у грі 12-го туру (3:0). Українець був одним із найкращих у цьому поєдинку і доклав відчутний внесок у перемогу своєї команди, реалізувавши на 60-й хвилині пенальті, після чого рахунок став 2:0. Через 19 хвилин "Гент" забив третій м'яч у ворота суперника та встановив остаточний рахунок.
Примітно, що цього сезону Безус зіграв 12 матчів за "Гент", забив 2 м'ячі і віддав стільки ж результативних пасів.
Контекст
Тренер ФК “Гент” розкрив головну проблему українського півзахисника.