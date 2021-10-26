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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Український футболіст потрапив до символічної збірної тижня чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

 • 15914 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українському півзахиснику Роману Безусу знайшлося місце в символічній збірній туру чемпіонату Бельгії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на видання "VP", "Sport/Foot Magazine" та "Voetbal Flitsen".

Український футболіст потрапив до символічної збірної тижня чемпіонату Бельгії

Деталі

"Гент" із Безусом у складі на виїзді розгромив "Генк" у грі 12-го туру (3:0). Українець був одним із найкращих у цьому поєдинку і доклав відчутний внесок у перемогу своєї команди, реалізувавши на 60-й хвилині пенальті, після чого рахунок став 2:0. Через 19 хвилин "Гент" забив третій м'яч у ворота суперника та встановив остаточний рахунок.

Примітно, що цього сезону Безус зіграв 12 матчів за "Гент", забив 2 м'ячі і віддав стільки ж результативних пасів.

Контекст

Тренер ФК “Гент” розкрив головну проблему українського півзахисника. 

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