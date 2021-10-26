Український футболіст потрапив до символічної збірної тижня чемпіонату Бельгії

Деталі

"Гент" із Безусом у складі на виїзді розгромив "Генк" у грі 12-го туру (3:0). Українець був одним із найкращих у цьому поєдинку і доклав відчутний внесок у перемогу своєї команди, реалізувавши на 60-й хвилині пенальті, після чого рахунок став 2:0. Через 19 хвилин "Гент" забив третій м'яч у ворота суперника та встановив остаточний рахунок.

Примітно, що цього сезону Безус зіграв 12 матчів за "Гент", забив 2 м'ячі і віддав стільки ж результативних пасів.

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