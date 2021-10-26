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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Тренер ФК “Гент” розкрив головну проблему українського півзахисника

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Тренер бельгійського ФК “Гент” Хейн Ванхазебрук назвав головну проблему українського півзахисника Романа Безуса, повідомляє УНН з посиланням на сайт “belgiumsoccer.be”.

Тренер ФК “Гент” розкрив головну проблему українського півзахисника

Цитата

Ванхазебрук виразив задоволеність діями Безуса у крайньому матчі клубу із “Генком”. Проте прийняття вірних рішень залишається для українця головною проблемою в його кар’єрі.

“Ні, це не була найкраща версія Романа Безуса, але я задоволений його грою. Він надає команді багато драйву і дуже багато працює. До того ж, він готовий грати завжди. Але його проблема залишається колишньою — він чергує фантастичні речі з дивними діями. Проблема в прийнятті правильних рішень. Вибір рішення на полі залишається проблемою Безуса”, — підкреслив коуч.

Що передувало

Гол Безуса допоміг “Генту” завоювати розгромний виграш в чемпіонаті Бельгії з футболу. 

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