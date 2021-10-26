Тренер ФК "Гент" раскрыл главную проблему украинского полузащитника

Цитата

Ванхазебрук выразил удовлетворенность действиями Безуса в крайнем матче клуба с Генком. Однако принятие верных решений остается для украинского главной проблемой в его карьере.

Нет, это не была лучшая версия Романа Безуса, но я доволен его игрой. Он предоставляет команде много драйва и очень много работает. К тому же он готов играть всегда. Но его проблема остается прежней — он дежурит фантастические вещи со странными действиями. Проблема принятия правильных решений. Выбор решения на поле остается проблемой Безуса“, — подчеркнул коуч.

Что предшествовало

Гол Безуса помог “Генту” завоевать разгромный выигрыш в чемпионате Бельгии по футболу.