Тренер ФК "Гент" раскрыл главную проблему украинского полузащитника
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Тренер бельгийского ФК "Гент" Хейн Ванхазебрук назвал главную проблему украинского полузащитника Романа Безуса, сообщает УНН со ссылкой на сайт "belgiumsoccer.be".
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Ванхазебрук выразил удовлетворенность действиями Безуса в крайнем матче клуба с Генком. Однако принятие верных решений остается для украинского главной проблемой в его карьере.
Нет, это не была лучшая версия Романа Безуса, но я доволен его игрой. Он предоставляет команде много драйва и очень много работает. К тому же он готов играть всегда. Но его проблема остается прежней — он дежурит фантастические вещи со странными действиями. Проблема принятия правильных решений. Выбор решения на поле остается проблемой Безуса“, — подчеркнул коуч.
Что предшествовало
Гол Безуса помог “Генту” завоевать разгромный выигрыш в чемпионате Бельгии по футболу.