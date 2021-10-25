Гол Безуса допоміг "Генту" завоювати розгромний виграш в чемпіонаті Бельгії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії з футболу – "Ліги Жупіле", ФК "Генк" приймав "Гент", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
31-річний українець Роман Безус на 59-й хвилині зробив рахунок 2:0 на користь "Гента", реалізувавши пенальті. Це другий гол хавбека в 12 матчах сезону за клуб, також на його рахунку два асисти.
Після 12 турів "Гент" посідає дев'яте місце в чемпіонаті. У наступному матчі Про Ліги команда Безуса зіграє з лідером першості "Юніоном".
Довідка
Перший гол Безуса в поточному чемпіонаті Бельгії був визнаний найкращим в шостому турі. Також на рахунку півзахисника в цьому сезоні дві результативні передачі.