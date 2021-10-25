Гол Безуса помог "Гента" завоевать разгромный выигрыш в чемпионате Бельгии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В матче 12-го тура чемпионата Бельгии по футболу - "Лиги Жупиле", ФК "Генк" принимал "Гент", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
31-летний украинец Роман Безус на 59-й минуте сделал счет 2:0 в пользу “Гента”, реализовав пенальти. Это второй гол хавбека в 12 матчах сезона за клуб, также на его счету два ассиста.
После 12 туров “Гент” занимает девятое место в чемпионате. В следующем матче О Лиги команда Безуса сыграет с лидером первенства “Юнион”.
Справка
Первый гол Безуса в текущем чемпионате Бельгии был признан лучшим в шестом туре. Также на счету полузащитника в этом сезоне две результативные передачи.