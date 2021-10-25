Гол Безуса помог "Гента" завоевать разгромный выигрыш в чемпионате Бельгии по футболу

Детали

31-летний украинец Роман Безус на 59-й минуте сделал счет 2:0 в пользу “Гента”, реализовав пенальти. Это второй гол хавбека в 12 матчах сезона за клуб, также на его счету два ассиста.

После 12 туров “Гент” занимает девятое место в чемпионате. В следующем матче О Лиги команда Безуса сыграет с лидером первенства “Юнион”.

Справка

Первый гол Безуса в текущем чемпионате Бельгии был признан лучшим в шестом туре. Также на счету полузащитника в этом сезоне две результативные передачи.