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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9937 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23058 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110269 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130838 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106599 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108203 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинский фристайлист победил на Кубке Европы

Украинский фристайлист победил на Кубке Европы

Киев  •  УНН

 • 14160 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл первый старт в олимпийском сезоне - Кубок Европы в финском городе Рука. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

Спортсмен набрал 233,10 очков и занял первое место.

Примечательно, что А.Абраменко выступал впервые за долгий период, ведь весь прошлый год пропустил из-за травмы колена.

Справка УНН: в Украине развитие фристайла начался в 80-е годы. Первые соревнования по отдельным видам фристайла были проведены в Киеве, Николаеве, Тысовце. Первый чемпионат Украины состоялся в 1987 году. В 1988-1993 годах украинские лыжные акробаты не раз становились финалистами этапов Кубка мира, а также получали призовые места.

Напомним, что по итогам прошлого года А.Абраменко был удостоен Хрустального глобуса по лыжной акробатике.

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