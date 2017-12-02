Украинский фристайлист победил на Кубке Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл первый старт в олимпийском сезоне - Кубок Европы в финском городе Рука. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Спортсмен набрал 233,10 очков и занял первое место.
Примечательно, что А.Абраменко выступал впервые за долгий период, ведь весь прошлый год пропустил из-за травмы колена.
Справка УНН: в Украине развитие фристайла начался в 80-е годы. Первые соревнования по отдельным видам фристайла были проведены в Киеве, Николаеве, Тысовце. Первый чемпионат Украины состоялся в 1987 году. В 1988-1993 годах украинские лыжные акробаты не раз становились финалистами этапов Кубка мира, а также получали призовые места.
Напомним, что по итогам прошлого года А.Абраменко был удостоен Хрустального глобуса по лыжной акробатике.