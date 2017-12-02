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Український фристайліст переміг на Кубку Європи

Український фристайліст переміг на Кубку Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Український фристайліст Олександр Абраменко виграв перший старт в олімпійському сезоні – Кубок Європи у фінському місті Рука. Про це інформує НОК України, передає УНН.

Спортсмен набрав 233,10 очок та посів перше місце.

Примітно, що О.Абраменко виступав вперше за довгий період, адже весь минулий рік пропустив через травму коліна.

Довідка УНН: в Україні розвиток фристайлу почався у 80-ті роки. Перші змагання з окремих видів фристайлу були проведені в Києві, Миколаєві, Тисовці. Перший чемпіонат України відбувся в 1987 році. У 1988-1993 роках українські лижні акробати чимало разів ставали фіналістами етапів Кубка світу, а також здобували призові місця.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року О.Абраменко був удостоєний Кришталевого глобуса з лижної акробатики.

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