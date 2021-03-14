Украинский фристайлист получил награду "Новичок года"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинский фристайлист Дмитрий Котовский признан Международной федерацией лыжного спорта (FIS) "новичком года". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
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"Украинский фристайлист Дмитрий Котовский получил награду "Новичок года" от Международной федерации лыжного спорта (FIS)", - говорится в сообщении.
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Так, недавно 19-летний спортсмен из Ровно, дебютируя на чемпионате мира в Казахстане, вышел в суперфинал и в итоге замкнул Топ-6.
"Наши поздравления Дмитрию, а также тренерскому штабу сборной Украины во главе с Энвером Аблаевым", - указали в НОК.
Дополнение
Украинцы завоевали три медали на Кубке Европы по фристайлу.