Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з лижної акробатики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Збірна України з лижної акробатики на чолі з олімпійським чемпіоном та чинним віцечемпіоном світу Олександром Абраменком вийде на старт чемпіонату світу, що пройде у Казахстані. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
Деталі
Склад “жовто-блакитних” виглядатиме так:
Чоловіки: Олександр Абраменко, Микола Пуздерко, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський
Жінки: Ольга Полюк, Надія Мохнацька, Анастасія Новосад.
Зазначено, що 10 березня відбудуться особисті змагання (жінки, чоловіки), а на наступний день — командні виступи (мікст).
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