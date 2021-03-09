Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з лижної акробатики

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 88843 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 66453 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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18 березня, 16:31 • 73628 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 99199 перегляди

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Збірна України з лижної акробатики на чолі з олімпійським чемпіоном та чинним віцечемпіоном світу Олександром Абраменком вийде на старт чемпіонату світу, що пройде у Казахстані. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

Деталі

Склад “жовто-блакитних” виглядатиме так:

Чоловіки: Олександр Абраменко, Микола Пуздерко, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський

Жінки: Ольга Полюк, Надія Мохнацька, Анастасія Новосад.

Зазначено, що 10 березня відбудуться особисті змагання (жінки, чоловіки), а на наступний день — командні виступи (мікст).

Нагадаємо

Українці вибороли три медалі на Кубку Європи з фристайлу.

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