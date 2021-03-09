Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу з лижної акробатики

Деталі

Склад “жовто-блакитних” виглядатиме так:

Чоловіки: Олександр Абраменко, Микола Пуздерко, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський

Жінки: Ольга Полюк, Надія Мохнацька, Анастасія Новосад.

Зазначено, що 10 березня відбудуться особисті змагання (жінки, чоловіки), а на наступний день — командні виступи (мікст).

Нагадаємо

Українці вибороли три медалі на Кубку Європи з фристайлу.