Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по лыжной акробатике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сборная Украины по лыжной акробатике во главе с олимпийским чемпионом и действующим вице-чемпионом мира Александром Абраменко выйдет на старт чемпионата мира, который пройдет в Казахстане. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Детали
Состав “желто-синих” будет выглядеть так:
Мужчины: Александр Абраменко, Николай Пуздерко, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский
Женщины: Ольга Полюк, Надежда Мохнацкого, Анастасия Новосад.
Отмечено, что 10 марта состоятся личные соревнования (женщины, мужчины), а на следующий день — командные выступления (микст).
Напомним
Украинцы завоевали три медали на Кубке Европы по фристайлу.