Український фристайліст отримав нагороду "Новачок року"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Український фристайліст Дмитро Котовський визнаний Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) "новачком року". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НОК України.
Цитата:
"Український фристайліст Дмитро Котовський отримав нагороду "Новачок року" від Міжнародної федерації лижного спорту (FIS)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, нещодавно 19-річний спортсмен з Рівного, дебютуючи на чемпіонаті світу у Казахстані, вийшов у суперфінал і у підсумку замкнув Топ-6.
"Наші вітання Дмитру, а також тренерському штабу збірної України на чолі з Енвером Аблаєвим", - вказали у НОК.
Доповнення
Українці вибороли три медалі на Кубку Європи з фристайлу.