Украинский форвард забил первый гол в сезоне второй Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинский легионер Борис Тащи открыл счет голам в нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги, сообщает корреспондент УНН.
Украинский форвард начал домашнюю игру против ФК “Падерборн” на замене, и появился на поле только на 63 минуте. Сразу украинец принял участие в голе, который стал украшением матча.
Мяч летел в чужую штрафную, один из полевых игроков “Падерборна” выбил его головой, и первым на мяче оказался Тащи. Украинец взлета отправил его под перекладину ворот и установил окончательный счет 2:0.
Стоит отметить, что “Дуйсбург” получил лишь вторую победу в чемпионате и с 9 очками находится в зоне вылета.