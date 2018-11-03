Український форвард забив перший гол в сезоні другої Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Український легіонер Борис Тащі відкрив лік голам в цьогорічному розіграші другої німецької Бундесліги, повідомляє кореспондент УНН.
Український форвард розпочав домашню гру проти ФК “Падерборн” на заміні, і з’явився на полі тільки на 63 хвилині. Одразу українець взяв участь у голі, який став окрасою матчу.
М’яч летів у чужу штрафну, один із польових гравців “Падерборну” вибив його головою, і першим на м’ячі опинився Тащі. Українець зльоту відправив його під поперечину воріт та встановив остаточний рахунок 2:0.
Варто відзначити, що “Дуйсбург” одержав лише другу звитягу в чемпіонаті і з 9 очками знаходиться у зоні вильоту.