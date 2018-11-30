Украинский фильм наградили кинопремией в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы удостоен "Серебряной пирамиды" Каирского международного кинофестиваля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Al-Ahram.
На церемонии закрытия фестиваля в Каире эта военная трагикомедия, снятая украинским режиссером на основе документальных материалов при совместном участии Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии, была отмечена за лучшую режиссуру.
Напомним, премьера картины состоялась в мае этого года на Каннском фестивале, где она получила приз программы “Особый взгляд”.
Напомним, кинолента “Донбасс” украинского режиссера Сергея Лозницы получила главную награду 15-го международного кинофестиваля в испанской Севилье.
Как ранее информировал УНН, украинская лента “Донбасс” вошла в список стран, прошедших квалификацию на участие в соревнованиях за “Оскар” в категории “лучший фильм на иностранном языке”.