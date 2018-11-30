Український фільм нагородили кінопремією в Єгипті

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фільм “Донбас” українського режисера Сергія Лозниці удостоєно “Срібної піраміди” Каїрського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Al-Ahram.

На церемонії закриття фестивалю у Каїрі ця військова трагікомедія, знята українським режисером на основі документальних матеріалів при спільній участі України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії, була відзначена за кращу режисуру.

Нагадаємо, прем’єра картини відбулася в травні цього року на Каннському фестивалі, де вона отримала приз програми “Особливий погляд”.

Нагадаємо, кінострічка “Донбас” українського режисера Сергія Лозниці отримала головну нагороду 15-го міжнародного кінофестивалю в іспанській Севільї.

Як раніше інформував УНН, українська стрічка “Донбас” увійшла до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь у змаганнях за “Оскар” в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”.

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