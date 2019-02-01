Украинский специалист возглавил белорусский футбольный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Главным тренером минского “Динамо” утвержден 51-летний специалист из Украины Роман Пилипчук, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Сроки подписанного соглашения не разглашаются.
В качестве футболиста уроженец Донецкой области становился бронзовым призером чемпионата СССР, чемпионом Израиля в составе “Маккаби” и двукратным бронзовым призером чемпионата Украины в составе донецкого “Металлурга”.
Отметим, что украинец входил в тренерский штаб Массимо Карреры, когда итальянец работал в московском “Спартаке”. После этого специалист работал в российском “Ахмате” в штабе Рашида Рахимова. В свое время был одним из помощников тренера в “Кривбассе”, “Заре”, сборной Таджикистана. Также находился в статусе главного наставника донецкого “Олимпика”, латвийского “Спартака” и московского “Динамо”.
Добавим также, минский коллектив завоевал бронзовые награды чемпионата Белоруссии-2018.