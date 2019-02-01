Український фахівець очолив білоруський футбольний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Головним тренером мінського “Динамо” затверджений 51-річний фахівець з України Роман Пилипчук, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Терміни підписаної угоди не розголошуються.
В якості футболіста уродженець Донецької області ставав бронзовим призером чемпіонату СРСР, чемпіоном Ізраїлю у складі “Маккабі” та двократним бронзовим призером чемпіонату України у складі донецького “Металургу”.
Зазначимо, що українець входив в тренерський штаб Массімо Каррери, коли італієць працював в московському “Спартаку”. Після цього фахівець працював в російському “Ахматі” в штабі Рашида Рахімова. Свого часу був одним із помічників тренера в “Кривбасі”, “Зорі”, збірній Таджикістану. Також перебував у статусі головного наставника донецького “Олімпіку”, латвійського “Спартаку” і московського “Динамо”.
Додамо також, мінський колектив завоював бронзові нагороди чемпіонату Білорусії-2018.