Украинский экспорт лыж в ЕС в прошлом году достиг 50 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За 2018 год украинский экспорт лыж в страны Европейского Союза составил около 50 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные Госстатистики сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, по данным Госстатистики, с 2017 по 2018 год украинский экспорт лыж в ЕС вырос на 8,5 млн долларов.
В частности, в 2018 году Украина экспортировала в ЕС лыж на 49,1 млн долларов, в то время как в 2017 году их было экспортировано на 40,6 млн долларов.
Наиболее популярным видом лыж на европейском рынке являются лыжи для скоростного спуска - 77,7% от экспорта. На долю беговых лыж приходится 21,9%.
Как сообщал УНН, в 2018 году Украина обогнала Китай по объемам экспорта лыж в ЕС.