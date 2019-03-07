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Український експорт лиж до ЄС торік сягнув 50 млн доларів

Український експорт лиж до ЄС торік сягнув 50 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За 2018 рік український експорт лиж до країн Європейського Союзу становив близько 50 млн доларів. Про це з посиланням на дані Держстатистики повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, за даними Держстатистики, з 2017 по 2018 рік український експорт лиж до ЄС зріс на 8,5 млн доларів.

Зокрема, у 2018 році Україна експортувала до ЄС лиж на 49,1 млн доларів, у той час як у 2017 році їх було експортовано на 40,6 млн доларів.

Найбільш популярним видом лиж на європейському ринку є лижі для швидкісного спуску - 77,7% від експорту. На частку бігових лиж припадає 21,9%.

Як повідомляв УНН, у 2018 році Україна обігнала Китай за обсягами експорту лиж до ЄС.

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