Український експорт лиж до ЄС торік сягнув 50 млн доларів

КИЇВ. 7 березня. УНН. За 2018 рік український експорт лиж до країн Європейського Союзу становив близько 50 млн доларів. Про це з посиланням на дані Держстатистики повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на інформаційний запит УНН.