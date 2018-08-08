Украинский экс-центровой клубов НБА перешел в "ЦСКА" и получит российское гражданство

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Уроженец Донецка 24-летний Джоэль Боломбой перешел в московский “ЦСКА” и начал процесс получения российского гражданства, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “армейцев”.

Контракт между сторонами будет действовать в течение двух лет.

“Захваченный возможности присоединиться к „ЦСКА“. С детства я мечтал играть в НБА или в большой команде „ЦСКА“ — через историю моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это много для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни. Этот опыт позволит мне многому научиться, вырасти как молодому игроку на площадке и за ее пределами, сделать новый шаг в карьере. Также жду возможности стать частью большой организации, команды, поработать с тренерским штабом”, — заявил Боломбой.

В течение двух последних сезонов “бигмен” отличился в “Юте” и “Милуоки”, где суммарно провел 18 матчей в “регулярке” НБА (1,7 очка, 1,5 подбора, 5,1 минуты) и 2 встречи плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). Гораздо больше времени он провел в G-лиге НБА — 54 матча в составе “Солт-Лейк-Сити Старз” и “Висконсин Херд”. Его статистика — 16,4 очка, 11,2 подбора, 1,5 передачи, 0,7 перехвата, 0,9 блок-шота за 33,7 минуты.

Справка: Боломбой — уроженец украинского Донецка. Вместе с родителями (отец — конголезец, мать — русская) он уехал в США в 4-летнем возрасте, где получил американский паспорт. После окончания школы поступил в университет “Вебер Стейт”, который закончил в статусе местной легенды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции “Биг Скай”. В 2016-м Боломбой выбран “Ютой Джаз” на драфте НБА под общим 56-м номером.

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