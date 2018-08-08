Український екс-центровий клубів НБА перейшов до "ЦСКА" та отримає російське громадянство

Контракт між сторонами діятиме протягом двох років.

“Захоплений можливості приєднатися до „ЦСКА“. З дитинства я мріяв грати в НБА або в великій команді „ЦСКА“ — через історію моєї сім’ї. Нарешті, мені представився такий шанс. Це багато для мене значить, оскільки моя мати з Росії, у нас тут коріння. Цей досвід дозволить мені багато чому навчитися, вирости як молодому гравцеві на майданчику і за її межами, зробити новий крок у кар’єрі. Також чекаю можливості стати частиною великої організації, команди, попрацювати з тренерським штабом”, — заявив Боломбой.

Протягом двох останніх сезонів “бігмен” відзначився в “Юті” і “Мілуокі”, де сумарно провів 18 матчів в “регулярці” НБА (1,7 очка, 1,5 підбору, 5,1 хвилини) і 2 зустрічі плей-оф НБА (2,0 очка, 1,0 підбору, 4,5 хвилини). Набагато більше часу він провів в G-лізі НБА — 54 матчі в складі “Солт-Лейк-Сіті Старз” і “Вісконсін Херд”. Його статистика — 16,4 очка, 11,2 підбора, 1,5 передачі, 0,7 перехоплення, 0,9 блок-шота за 33,7 хвилини.

Довідка УНН: Боломбой — уродженець українського Донецька. Разом з батьками (батько — конголезець, мати — росіянка) він поїхав в США в 4-річному віці, де отримав американський паспорт. Після закінчення школи вступив до університету “Вебер Стейт”, який закінчив в статусі місцевої легенди і в ранзі кращого за підбираннями в історії вузу і всієї конференції “Біг Скай”. У 2016-му Боломбой обраний “Ютою Джаз” на драфті НБА під загальним 56-м номером.