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Украинский дуэт стал призером международных соревнований фигурного катания

Украинский дуэт стал призером международных соревнований фигурного катания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В рамках международного турнира по фигурному катанию "Tallinn Trophy", который проходил в Эстонии, выступил ряд украинских спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Среди младших возрастных групп украинцы были представлены двумя танцевальными парами в категории "Intermediate Novice". Один из дуэтов - Лика Бондарь/Артем Коваль по результатам трех выступлений поднялся на третью ступеньку пьедестала - 57,89. Успешно выступили также Виолетта Пахомова/Алексей Щуров, которые заняли четвертое место - 55,84.

Среди взрослых дуэт Дарья Попова/Владимир Беликов занял пятое место в спортивных танцах на льду. Набранное количество баллов фигуристами за две программы, составило 154,42.

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Победителями турнира стал американский дуэт Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко - 180,22.

Стоит отметить, что международный турнир "Tallinn Trophy" для категории "сеньоры" является девятым, предпоследним этапом серии ISU "Челленджер". Заключительный этап состоится 5-8 декабря в Загребе (Хорватия).

Напомним, Международный союз конькобежцев принял решение начать "с нуля" отсчет мировых рекордов в фигурном катании.

Украинские Национальные Новости

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