Український дует став призером міжнародних змагань фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В рамках міжнародного турніру з фігурного катання "Tallinn Trophy", що проходив в Естонії, виступив ряд українських спортсменів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
Серед недорослих вікових груп українці були представлені двома танцювальними парами в категорії "Intermediate Novice". Один з дуетів – Ліка Бондар/Артем Коваль за результатами трьох виступів піднявся на третю сходинку п’єдесталу – 57,89. Успішно виступили також Віолетта Пахомова/Олексій Щуров, які посіли четверте місце – 55,84.
Серед дорослих дует Дар’я Попова/Володимир Бєліков посів п’яте місце у спортивних танцях на льоду. Набрана кількість балів фігуристами за дві програми, склала 154,42.
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Переможцями турніру став американський дует Крістіна Каррейра/Ентоні Пономаренко – 180,22.
Варто відзначити, що міжнародний турнір "Tallinn Trophy" для категорії "сеньйори" є дев’ятим, передостаннім етапом серії ISU "Челленджер". Заключний етап відбудеться 5-8 грудня в Загребі (Хорватія).
Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів прийняла рішення розпочати “із нуля” відлік світових рекордів у фігурному катанні.