Міжнародна спілка ковзанярів анулювала усі світові рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міжнародна спілка ковзанярів прийняла рішення розпочати “із нуля” відлік світових рекордів у фігурному катанні. Про це повідомляється на офіційному сайті організації , передає УНН із посиланням на Федерацію фігурного катання України.
Зазначене рішення ухвалено у зв’язку з впровадженням із нового сезону нової шкали оцінки рівня виконання програми. Тепер елементи оцінюватимуться за шкалою від −5 до +5 балів, а не від −3 до +3, як було раніше.
Примітно, що усі попередні статистичні дані віднині вважаються історичними.
Відзначимо, що у чоловічому одиночному катанні світові рекорди в короткій (112,75 бала) і довільній (223,20) програмах, а також за сумою програм (330,43) належать японцеві Юдзуру Ханю. У жіночому катанні рекорд в короткій програмі (82,92) належить росіянці Аліні Загитовій, в довільній (160,46) і за сумою (241,31) — Євгенії Медведєвій. У парному катанні рекордсменами в короткій програмі (84,17) є росіяни Тетяна Волосожар та Максим Траньков, а в довільній (162,86) і за сумою (245,84) — німці Бруно Массо та екс-українка Альона Савченко.