Украинский чемпион мира по фехтованию рассказал об отношении к изменению гражданства

38-летний уроженец Днепра отметил, что никогда не рассматривал возможность изменения гражданства.

"У меня было много предложений выступать за другие страны. Но все свое мастерство, которого я знаю и умею, я не вывезу за границу, как это многие делают. Мечтаю, чтобы Днепр стал процветающим европейским городом", - признался Никишин.

Заметим, что Никишин в 2015 году стал чемпионом мира на соревнованиях планетарного первенства в Москве, а также завоевывал одно "серебро" и две "бронзы" на ЧМ в 2006, 2013 и 2018 годах. Боролся две серебряные медали и 5-ть "бронзовых" на чемпионатах Европы, а на ОИ-2018 в Рио остался в шаге от медали.