Український чемпіон світу з фехтування розповів про ставлення до зміни громадянства

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Топовий український шпажист Богдан Нікішин заявив про значну кількість пропозицій щодо зміни громадянства, які були в його кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook Дніпровської міської ради.

38-річний уродженець Дніпра відзначив, що ніколи не розглядав можливість зміни громадянства.

“У мене було багато пропозицій виступати за інші країни. Але всю свою майстерність, яку я знаю і вмію, я не вивезу закордон, як це багато хто робить. Мрію, щоб Дніпро стало процвітаючим європейським містом”, — зізнався Нікішин.

Зауважимо, що Нікішин у 2015 році став чемпіоном світу на змаганнях планетарної першості у Москві, а також завойовував одне “срібло” та дві “бронзи” на ЧС у 2006, 2013 і 2018 роках. Виборював дві срібні медалі та 5-ть “бронзових” на чемпіонатах Європи, а на ОІ-2018 у Ріо залишився за крок до медалі.

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