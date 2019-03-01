Український чемпіон світу з фехтування розповів про ставлення до зміни громадянства

38-річний уродженець Дніпра відзначив, що ніколи не розглядав можливість зміни громадянства.

“У мене було багато пропозицій виступати за інші країни. Але всю свою майстерність, яку я знаю і вмію, я не вивезу закордон, як це багато хто робить. Мрію, щоб Дніпро стало процвітаючим європейським містом”, — зізнався Нікішин.

Зауважимо, що Нікішин у 2015 році став чемпіоном світу на змаганнях планетарної першості у Москві, а також завойовував одне “срібло” та дві “бронзи” на ЧС у 2006, 2013 і 2018 роках. Виборював дві срібні медалі та 5-ть “бронзових” на чемпіонатах Європи, а на ОІ-2018 у Ріо залишився за крок до медалі.