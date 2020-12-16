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Украинский боксер завоевал титул чемпиона "WBC Asia"

Киев • УНН

 • 14594 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (15-0, 13 КО) победил Константина Довбищенко (7-9-1,4 КО) в рамках вечера бокса промоутерской компании “ULions Boxing Promotions”, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украинский боксер завоевал титул чемпиона "WBC Asia"

Поединок проходил в формате 10 раундов. Сиренко получил рассечение, но это не помешало ему победить соперника и стать обладателем титула WBC Asia.

Победа единогласным решением судей — 97:94, 96:95, 98:93.

Добавим, 25-летний Сиренко выигрывал серебряную медаль Молодежного чемпионата Европы по боксу в 2013 году.

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