Український боксер виборов титул чемпіона “WBC Asia”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Український суперважковаговик Владислав Сіренко (15-0, 13 КО) переміг Костянтина Довбищенка (7-9-1,4 КО) в рамках вечора боксу промоутерської компанії “ULions Boxing Promotions”, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Поєдинок проходив у форматі 10 раундів. Сіренко отримав розсічення, але це не завадило йому перемогти суперника і стати володарем титулу WBC Asia.
Перемога одноголосним рішенням суддів — 97:94, 96:95, 98:93.
Додамо, 25-річний Сіренко вигравав срібну медаль Молодіжного чемпіонату Європи з боксу у 2013 році.