Український боксер виборов титул чемпіона “WBC Asia”

Поєдинок проходив у форматі 10 раундів. Сіренко отримав розсічення, але це не завадило йому перемогти суперника і стати володарем титулу WBC Asia.

Перемога одноголосним рішенням суддів — 97:94, 96:95, 98:93.

Додамо, 25-річний Сіренко вигравав срібну медаль Молодіжного чемпіонату Європи з боксу у 2013 році.