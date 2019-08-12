Украинский боксер-триумфатор Универсиады Митрофанов продолжил победную серию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинский проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО) одержал досрочную победу над польским боксером Рафалом Яцкевичем (50-25-2, 22 КО), информирует УНН со ссылкой на издание Vringe.
Односторонний бой прошел полностью под диктовку Митрофанова. Украинец комбинировал, действовал агрессивным первым номером. Яцкевич пытался удерживать оппонента на дистанции, но не преуспел в этом.
Поляк несколько раз побывал на канвасе, после чего принял решение не выходить на 5-й раунд.
Заметим, что Митрофанов ранее выступал в составе "Украинских атаманов", а также выигрывал "золото" Универсиады-2013 и "бронзу" ЧЕ-2011.