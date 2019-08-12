Український боксер-тріумфатор Універсіади Митрофанов продовжив переможну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Український проспект першої середньої ваги (до 69,9 кг) Дмитро Митрофанов (6-0-1, 4 КО) отримав дострокову перемогу над польським боксером Рафалом Яцкевичем (50-25-2, 22 КО), інформує УНН з посиланням на видання Vringe.
Односторонній бій пройшов повністю під диктовку Митрофанова. Українець комбінував, діяв агресивним першим номером. Яцкевич намагався утримувати опонента на дистанції, але не досяг успіху в цьому.
Поляк кілька разів побував на канвасі, після чого прийняв рішення не виходити на 5-й раунд.
Зауважимо, що Митрофанов раніше виступав у складі "Українських отаманів", а також вигравав "золото" Універсіади-2013 та "бронзу" ЧЄ-2011.