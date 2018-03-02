Украинских консулов ​​не пустили на заседание суда по делу Гриба

"Наших консулов ​​не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудовой системы. Это переходит все границы - нарушение всех международных норм", - говорится в сообщении министра.

Отметим, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в краснодарском СИЗО.

8 февраля Министерство иностранных дел Украины призвало допустить украинских и иностранных врачей к незаконно удерживаемому в России Павла Гриба.

Наших консулов ​​не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудовои системы. Это переходит все границы - нарушение всех междунар норм