Украинских консулов не пустили на заседание суда по делу Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. На заседание суда по делу Украинская Павла Гриба в Краснодаре не пустили украинских консулов. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Наших консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудовой системы. Это переходит все границы - нарушение всех международных норм", - говорится в сообщении министра.
Отметим, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в краснодарском СИЗО.
8 февраля Министерство иностранных дел Украины призвало допустить украинских и иностранных врачей к незаконно удерживаемому в России Павла Гриба.
Наших консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудовои системы. Это переходит все границы - нарушение всех междунар норм- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 марта 2018 г.