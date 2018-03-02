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Українських консулів не пустили на засідання суду у справі Гриба

Українських консулів не пустили на засідання суду у справі Гриба

Київ • УНН

 • 9112 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. На засідання суду у справі українця Павла Гриба в Краснодарі не пустили українських консулів. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Наших консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба в Краснодарі. Тотальне беззаконня та свавілля російської псевдосудової системи. Це переходить всі межі — порушення всіх міжнародних норм”, — йдеться в повідомленні міністра.

Зазначимо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в краснодарському СІЗО.

8 лютого Міністерство закордонних справ України закликало допустити українських та іноземних лікарів до незаконно утримуваного в Росії Павла Гриба.

Наших консулів не пускають на засідання суду у справі Павла Гриба в Краснодарі. Тотальне беззаконня та свавілля російської псевдосудової системи. Це переходить всі межі - порушення всіх міжн норм

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 марта 2018 г.

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